香港估估吓：近半年最多人搜尋嘅三個英文字

1984年《中英聯合聲明》簽訂後，英國准許有關人口在1987年起申請登記成為英國國民（海外），即持有BN(O)。（互聯網）

問：網站年度熱門搜尋榜大家都一清二楚，但近半年最多真香港人搜尋嘅三個英文字，你又估到冇？

答案：係B，N，O呀！只要google輸入「BNO」，自有相關BNO護照、BNO續領及BNO好處乜乜乜相應關聯字彈出。BNO之所以忽然熱爆，事緣早前英國有人權組織「香港監察（Hong Kong Watch）」喺FB發文，建議1982年在香港出生、曾擁有英國及殖民地公民（CUKC）身份嘅BN(O)持有人，日後或可以CUKC身份享有居英權，係咪FF下都爽呢？再睇埋90年代初政府制作宣傳片，肯定你即刻衝去續証添呀！有指當時政府製作多條宣傳片講述申領BN(O)方法，港人反應非常踴躍，難怪廣告片只出現中環街頭畫面，配以罐頭音樂，幾位素人演出就過關。無奈英國國民（海外）護照（BNO）持有人並無享有英國居留權及留英工作權利，因此，不少港人BNO已經過期超過10年，都沒有再補領。直至近年積極考慮攞返本BN(O)傍身。

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