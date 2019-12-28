【玄之又玄】有獎定冇獎？掌相露玄機

獎項從來不是人人有份，得與失，既要靠實力，也得看運氣。（設計圖片）

臨近年尾，不少界別相繼派發成績表，當中又以一眾小生、花旦的爭獎「娛」聞最受注目，再加上連串樂壇頒獎禮，粉絲們都相當緊張，何況藝人本身？畢竟獎項這回事，從來不是人人有份，得與失，既要靠實力，也得看運氣。

五官標致，有齊額頭飽滿、眉毛清秀、顴鼻相襯、雙眼明亮、鼻膽夠圓、嘴唇夠厚等面相特徵，攞獎機會固然高人一線，但原來一個人的掌相也能反映出少許玄機，如果你的手掌有以下4個特徵，就要好好把握時機了。（備註：看掌謹記男左女右。）

1.太陽線

此線未必人人有，而有太陽線者，代表有財運，更有名氣，有名望之人，獎項自然拎到手軟。

2.智慧線

相比起其他掌紋，必須要較深長，有力且不斷，代表做事有幹勁，聰明伶俐，且有上進心。

3.事業線

又稱幸運線，一定要夠深、夠長，才會有利工作運與貴人運！最忌有倒紋破損。

4.貴人紋

即代表有沒有貴人輔助。要是人緣運佳，，個個都肯幫你，不愁沒有攞獎機會了！