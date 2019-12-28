名畫識郁呀！澳門藝博館必睇《千里江山圖》

為慶祝中華人民共和國成立70周年暨澳門回歸20周年，澳門藝術博物館與故宮現正舉辦規模空前的大型系列展覽「星槎萬里」，而即日起至明年3月15日的第一階段會推出「千里江山圖3.0」。現藏於故宮博物院的《千里江山圖》原畫是北宋畫家王希孟傳世的唯一作品，設色勻淨清麗，構圖疏密有致，畫面峰巒起伏，江河浩淼，氣象萬千，表達了自然與人的和諧共存。而「千里江山圖3.0」則以數碼多媒體、互動體驗、空間陳設等不同方式，展現《千里江山圖》不一樣的魅力。動態數碼長卷「千里江山圖3.0」全長35米、高7米，是世界首個擁有實時分層渲染核心技術、時間變換系統的動態數碼長卷，糅合了傳統美術與嶄新的數碼科技，以磅礡氣勢讓觀眾感受動起來的千里江山。

而第二階段的「星槎萬里—紫禁城與海上絲綢之路」及「故宮文創與教育」展覽將於2020年1月亮相。

「星槎萬里」系列展覽—「千里江山圖3.0」

日期：即日至2020年3月15日

地點：澳門新口岸冼星海大馬路澳門藝術博物館

時間：10:00am~7:00pm（逢周一休館）

網址：www.mam.gov.mo

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