達文西500周年展　用科技融合大師傑作

達聞西，負責救國；而達文西，就是劃時代的經典天才。

今年是達文西逝世500周年，為了向這位曠世天才致敬，香港創新基金及奧海城與意大利國家級達文西博物館Leonardo3 博物館破天荒合作，舉辦全亞洲首個達文西大型藝術展覽《想‧像達文西500周年展》，展覽由即日至2020年2月16日於奧海城舉行，展出作品包括8米高蒙娜麗莎巨型馬賽克裝置、發明天書手稿《大西洋古抄本》和《飛行手稿》、數千張電子化發明手稿及互動遊戲體驗區等。而參加者只需在「我的蒙娜麗莎微笑」慈善拍攝區拍攝一張相，便可即場合成各人的「蒙娜麗莎的微笑」，大會會將所有收集到的創意照片上傳到奧海城內的大型電子屏幕，以馬賽克形式讓你化身世上最著名油畫作品的一隅。每收集到一張創意照片，信和集團將會捐出HK$5予Smile With Us HK作為慈善用途。

展覽分為兩個階段，第一階段為即日至2020年1月1日，而第二階段為2020年1月3日至2月16日，第二階段將會加入兩件全亞洲首度登場的作品，包括達文西發明的馬頭骨弦樂「銀色里拉琴」復原品及羽管鍵琴—中提琴。另外，奧海城更會有多場動人心弦的音樂演奏，由多名知名演奏家用音樂帶大家重回中世紀，讓大家感受達文西的鬼才創作。記得去一睹珍貴展品的風采啦！

《想‧像達文西500周年展》

展覽第一期：即日至2020年1月1日

展覽第二期：2020年1月3日至2月16日

時間：中午12時至下午9時（下午8時30分截止參加）

地點：奧海城2期地下主題中庭