KM姊妹約：我們要飲坑渠水？

世界五大元素，也是風水師經常說的金、木、水、火、土，而在護膚層面來說，我們就最缺水，於是補濕成為了日常保養必要程序，可是，一味靠搽或者實行每日8杯水的女士，都一樣繼續補繼續乾，原因正正是你們不清楚自己究竟補充了甚麼水。

今天就和大家說說我們兩姊妹選擇的水。我們沒有選擇日本大熱的離子水、也沒有選擇甚麼過濾系統的水（當然平日煮食和飲用的水也有經過過濾系統），我們選擇了每天飲一支來自阿拉斯加的黑水（真心像坑渠水～哈！），內含77種來自大自然的微量元素、氨基酸及電解質，高pH值也是這支黑水最重要的部分。

大家都知道人體酸鹼值的分別，如果身體偏鹼，就會健康；所以平常都會多吃鹼性食物，不過還不足夠，我們堅持每天一支黑水，為自己的身補充更優質的水分以及維持身體鹼性值。每次貪吃味精垃圾食物，如公仔麵、薯片、快餐後，這支黑水都會大派用場，飲後立即有很大感覺，像是清道夫一樣，把味精掃走得一乾二淨。還有，每次跳舞或運動後飲用，都可補充電解質，所以美國的運動員都選擇了黑水啊！