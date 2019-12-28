三界五行：性格獨特　敢愛敢恨

天蠍座的人是堅毅與頑固的混合體，並不好惹。（互聯網）

天蠍在希臘神話中是天后赫拉的寵物，忠心、堅貞、頑強、專一，只聽從女主人的旨意，可惜在執行一次特殊任務時殉職，天后把牠帶回天上，安排在黃道十二宮的第八宮。

在星空中，整個天蠍座就像一隻龐大的蠍子，最明亮的主星像一顆紅寶石在天蠍的心臟，閃爍光芒，體積和光亮度經現代天文學家不斷更生，具體數據不一，過去一直以為是太陽直徑的六百倍，但最新修正為七百倍到九百倍之間，由於溫度極高，至今仍無法錄得準備光亮度，但估計所釋出的幅射能量大概是太陽的八萬倍左右。

在中國古代占星術的二十八宿，天蠍座就是東方蒼龍七宿：角、亢、氐、房、心、尾、箕的心宿，可以理解為天龍的心臟，這與西方占星術把天蠍座主星理解為天蠍的心臟，異曲同工，非常脗合。

十二星座占星術認為天蠍座的人，愛憎分明，有恩感恩，有仇記仇，是堅毅與頑固的混合體，並不好惹。表面冷酷，其實熱情，既性感又感性。它的守護星球是冥王星，本來，冥王星不像其他星球那樣轟轟烈烈，紅紅火火，但天蠍座的主星，令這個星座的人，先天性格非常火爆。

2020年，天文出現「土冥周期」，占星術稱之為「土冥合相」，由於冥王星運行軌迹的偏差，土星與冥王星這兩個星球每隔33至38年較為接近。對於天蠍座有甚麼影響，明天詳述。

方向宇