美食婷：品種稱霸　嚴選8大日本士多啤梨

大部分人都會拿着士多啤梨蒂，由尖頭部分開始吃士多啤梨，其實近蒂的地方最酸，想口腔中充斥着士多啤梨甜香就要改變吃法，由蒂開始吃。 （方偉堅攝）

年尾有乜好節目？我美食婷就最鍾意約埋一大班朋友去農莊摘士多啤梨，紅噹噹夠聖誕氣氛吖嘛！每年12月至翌年3、4月也是士多啤梨的豐收期，這段期間的士多啤梨不但特別大粒，亦零舍清甜多汁，不過親自採摘都只係貪得意，講到好味又點及得上日本直送的士多啤梨？

認識不同品種之前，先了解一下有關日本士多啤梨的基本資料。日本人稱士多啤梨いちご（讀音：Ichigo），據說在江戶時代末期由澳洲傳入，由於各縣的氣候與地理環境都有分別，所以並沒有統一的栽培方法，經過數百年來的不斷研發，日本農林水產省的數據顯示目前日本士多啤梨的品種已多達300種以上，當中有大約50種可以在市場上買到，幾乎每個縣都培植了獨一無二的品種，除了傳統紅色士多啤梨之外，更有粉紅色與白色士多啤梨，體積方面亦有巨無霸品種，叫人大開眼界。

日本士多啤梨不但色香味俱全，名稱亦動聽過人，今日就精選8種介紹給大家認識。

甘王（あまおう）

產地：福岡

品種登錄年份：2005年

色澤：鮮紅

形狀：圓潤大粒

口感：飽滿多汁

香氣：清甜微酸

古都華（ことか）

產地：奈良縣

品種登錄年份：2011年

色澤：深紅富光澤

形狀：圓錐形

口感：果皮較硬，結實清爽

香氣：糖度高，酸味適中，香味濃郁

栃乙女（とちおとめ）

產地：栃木縣

品種登錄年份：1996年

色澤：鮮紅富光澤

形狀：圓錐形但略為尖長，切片後呈心形

口感：清爽紮實

香氣：淡雅幽香，酸味較強

茜娘（あかねっ娘）

產地：德島縣

品種登錄年份：1994年

色澤：果皮鮮紅、果肉奶白

形狀：圓潤

口感：柔軟多汁

香氣：清甜微酸

淡雪（あわゆき）

產地：鹿兒島

品種登錄年份：2013年

色澤：淡粉紅色

形狀：圓錐形，果實稍大

口感：柔軟多汁

香氣：清甜芳香，完全沒有酸味

初戀香味（初恋の香り）

產地：山梨縣

品種登錄年份：2009年

色澤：白色至淺粉紅色

形狀：圓潤

口感：柔軟多汁

香氣：甜度和酸度適中

白珍珠（パールホワイト）

產地：奈良縣

色澤：奶白色，果籽紅潤

形狀：圓潤

口感：柔軟多汁

香氣：香味濃郁，糖度高，幾乎沒有酸味

真珠姬

產地：奈良縣

色澤：奶白色，果籽青綠

形狀：圓潤小巧

口感：柔軟多汁

香氣：甜、酸、香兼備，並散發着蜜桃清香