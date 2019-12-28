GREEN CLEAN牙刷採用簡約和現代化的設計，致力減少材料用量同時不影響人體工學的要求，為用家帶來舒適又環保的護齒體驗。（互聯網）

大量的塑膠廢料對全球環境所造成的影響和傷害，已是各界關注的重要議題，為此，來自挪威的著名口腔護理品牌Jordan特意推出環保牙刷系列GREEN CLEAN，產品採用100%可回收物料，所有材料都是根據環保要求選擇，其手柄以回收塑膠如乳酪瓶再造，有助減少地球的塑膠廢物。整支牙刷加上包裝所使用的回收物料高達90%，而剩下10%的刷毛也是以可再生蓖麻植物製造，並非石油副產品，希望能減少對地球帶來額外負擔。

此外，GREEN CLEAN牙刷系列由知名挪威設計師Andreas Engesvik操刀 ，故除了注重環保，外形亦表現了北歐簡樸而富現代感的美學概念，產品更榮獲Red Dot Design Award及2019年EPRO歐洲塑料回收協會最佳可持續產品奬。