不銹鋼機殼　重量級減諧震

一般入耳式耳機為減低成本，多採用塑膠來製造機殼，不單影響外觀，對音色都有影響，針對此問題，Meze最新耳機RAI Solo，機殼以不銹鋼鑄模的方式製造，令機殼重手紮實，經打磨造出的細紋更帶來強烈的金屬感，加上非對稱的曲面設計，圓滑的流線型亦有助消減機身諧震，令音色更準確自然。

RAI Solo只用上一個單元，不過今次用的單元卻絕非簡單，Meze在新開發的9.2mm動圈單元上採用名為「Unified Pistonic Motion」的技術，傳統動圈單元都是由音圈帶動震膜發聲，由於音圈只是與震膜的一端接合，聲音容易出現失真，單元前後的不平衡亦對聲音有所影響，反觀UPM單元就不再設有音圈，因為整塊震膜本身就已經可以通電，訊號經過時整塊震膜可以同一時間均一地移動，可以做出更接近完美的活塞運動，減低聲音失真，同時帶來更圓渾飽滿的中頻及更有動感的低頻，支援18Hz~22kHz頻率響應，及105dB/1mW @1kHz靈敏度，阻抗只有16 Ohm，相當易推。

耳機線採用原裝鍍銀線，發揮出清晰明確的立體感，配合MMCX插頭，要換線亦很簡單，如想提升音色，用家亦可另購Meze原廠4芯鍍銀OFC平衡耳機線，有2.5mm TRRS鍍銠鉑金插頭及4.4mm Pentaconn插頭選擇，讓空間感及細緻度更上一層樓。