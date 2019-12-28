本日日本：芬蘭設計大師監修京都膠囊酒店

老老實實，入住膠囊酒店都係貪平貪就腳，夠乾淨企理就已經收貨，但啱啱喺京都開幕嘅全新膠囊酒店MAJA HOTEL KYOTO並唔係咁諗，竟然請來芬蘭設計大師Harri Koskinen出手設計，當堂令入住膠囊酒店變得好駕勢！如果你有留意設計界動向嘅話，肯定會知道Harri Koshinen係邊位─為著名品牌iittala及artek等設計產品，曾奪得Compasso d'Oro及Kaj Franck Design Prize等設計大獎獎項，佢哋代表作冰塊燈（Block Lamp）更係紐約現代藝術博物館（MoMA）嘅展示作品，簡單講就係巴閉到暈喇！

今次呢位大師會監修酒店的室內設計、Graphic及產品等，主要概念係「製作今人心情好、好似溫暖住家般的體驗」，酒店設有大小2款、共60間的膠囊客房，以Hut為命名的房款以「遠離喧鬧，為休息、睡眠而設的舒適小空間」為主題，採用了予人溫暖感受的木材、柔軟的亞麻布，及配備了富機能性的電燈，而且房間更特意採用了三角天花，令人多了幾分家的聯想。而且酒店就連外觀亦講究跟京都的町屋相協調呢。

除了住宿，酒店1樓更設有芬蘭代表建築師Alvar Aalto設計、位於赫爾辛基Akateeminen Kirjakauppa書店內的Cafe Aalto首間海外分店。你除了可品嘗到芬蘭風味的早餐、當地傳統料理三文魚湯、以芝士蛋糕做底的藍莓派及十分滋味的肉桂卷外，店內更放置了芬蘭總店內的大理石及木製枱櫈仿製品，極力呈現該名店的氛圍。而酒店的店舖亦有跟芬蘭紡織名牌marimekko的聯乘產品發售，包括印有Harri Koskinen設計圖案的化妝袋、Tote Bag及Cushion套，無論是否粉絲都值得去朝聖。房租方面，sleep in hut房款每晚7,000日圓起、walk in hut房款每晚8,500日圓起。

MAJA HOTEL KYOTO

地址：京都府京都市中京區柳馬場通六角上る槌屋町92