升級版薯仔燜雞　醬汁撈飯正

2019年12月28日 18:30
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    煮至入味的雞肉和薯仔，伴飯最強。（互聯網）
    現時豬肉價貴，又有很多人不愛吃牛肉，雞肉料理就變得很受歡迎。IG@savorynothings就教人整升級惹味版的薯仔燜雞。煎雞上髀時，最好先煎雞皮一邊，然後再翻轉略煎表面便撈起。剩下的雞油再加牛油、煙肉和蒜蓉炒香，就可以加雞湯、忌廉來煮薯仔和雞上髀。煮好後剩下的醬汁記得不要浪費，煮至濃稠後加入芝士碎令其變得更濃縮，淋在雞肉上令質感更滑溜。Juicy的雞肉和軟腍的薯仔已令人食指大動，醬汁更帶煙肉香氣，用少許來拌飯，必定很快清碟。
    材料：
    牛油　2湯匙
    醃肉香料　1湯匙
    雞上髀　1.5磅
    煙肉碎　3湯匙
    蒜蓉　1瓣
    雞湯　1杯
    小薯仔　1磅
    忌廉　半杯
    粟粉　2茶匙
    帕爾馬芝士碎　2湯匙
    做法：
    1.雞上髀加醃肉香料拌勻。
    2.1湯匙牛油煮溶，雞上髀雞皮一面放鍋底，煎至兩邊變色撈起。
    3.加1湯匙牛油，加煙肉碎、蒜蓉炒香，加雞湯煮滾。
    4.再放回雞件、薯仔，用壓力鍋煮熟。
    5.撈起雞件和薯仔，將剩下的湯汁拌勻至液體，再煮至濃稠，再加入粟粉、忌廉、芝士碎拌勻，淋在雞肉上便可。
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