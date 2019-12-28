升級版薯仔燜雞　醬汁撈飯正

現時豬肉價貴，又有很多人不愛吃牛肉，雞肉料理就變得很受歡迎。IG@savorynothings就教人整升級惹味版的薯仔燜雞。煎雞上髀時，最好先煎雞皮一邊，然後再翻轉略煎表面便撈起。剩下的雞油再加牛油、煙肉和蒜蓉炒香，就可以加雞湯、忌廉來煮薯仔和雞上髀。煮好後剩下的醬汁記得不要浪費，煮至濃稠後加入芝士碎令其變得更濃縮，淋在雞肉上令質感更滑溜。Juicy的雞肉和軟腍的薯仔已令人食指大動，醬汁更帶煙肉香氣，用少許來拌飯，必定很快清碟。

材料：

牛油 2湯匙

醃肉香料 1湯匙

雞上髀 1.5磅

煙肉碎 3湯匙

蒜蓉 1瓣

雞湯 1杯

小薯仔 1磅

忌廉 半杯

粟粉 2茶匙

帕爾馬芝士碎 2湯匙

做法：

1.雞上髀加醃肉香料拌勻。

2.1湯匙牛油煮溶，雞上髀雞皮一面放鍋底，煎至兩邊變色撈起。

3.加1湯匙牛油，加煙肉碎、蒜蓉炒香，加雞湯煮滾。

4.再放回雞件、薯仔，用壓力鍋煮熟。

5.撈起雞件和薯仔，將剩下的湯汁拌勻至液體，再煮至濃稠，再加入粟粉、忌廉、芝士碎拌勻，淋在雞肉上便可。