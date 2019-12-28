升級版薯仔燜雞 醬汁撈飯正
2019年12月28日 18:30
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煮至入味的雞肉和薯仔，伴飯最強。（互聯網）
現時豬肉價貴，又有很多人不愛吃牛肉，雞肉料理就變得很受歡迎。IG@savorynothings就教人整升級惹味版的薯仔燜雞。煎雞上髀時，最好先煎雞皮一邊，然後再翻轉略煎表面便撈起。剩下的雞油再加牛油、煙肉和蒜蓉炒香，就可以加雞湯、忌廉來煮薯仔和雞上髀。煮好後剩下的醬汁記得不要浪費，煮至濃稠後加入芝士碎令其變得更濃縮，淋在雞肉上令質感更滑溜。Juicy的雞肉和軟腍的薯仔已令人食指大動，醬汁更帶煙肉香氣，用少許來拌飯，必定很快清碟。
材料：
牛油 2湯匙
醃肉香料 1湯匙
雞上髀 1.5磅
煙肉碎 3湯匙
蒜蓉 1瓣
雞湯 1杯
小薯仔 1磅
忌廉 半杯
粟粉 2茶匙
帕爾馬芝士碎 2湯匙
做法：
1.雞上髀加醃肉香料拌勻。
2.1湯匙牛油煮溶，雞上髀雞皮一面放鍋底，煎至兩邊變色撈起。
3.加1湯匙牛油，加煙肉碎、蒜蓉炒香，加雞湯煮滾。
4.再放回雞件、薯仔，用壓力鍋煮熟。
5.撈起雞件和薯仔，將剩下的湯汁拌勻至液體，再煮至濃稠，再加入粟粉、忌廉、芝士碎拌勻，淋在雞肉上便可。
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