讓蠟筆小新靜靜的呆在電腦旁

不知道你們的童年是哪幾套卡通伴你們成長，蠟筆小新能不能榜上有名呀？盞鬼的蠟筆小新相信給很多人帶來了很多的歡樂，真是讓人又愛又恨呀。如果現實中有一個蠟筆小新，相信就是現在的熊孩子了吧。靈動的蠟筆小新我們是暫時沒有機會在現實中看到了，但它的周邊絕不能少。

台灣Family Mart 推出了蠟筆小新集點活動，可換購的商品有兩款立體屁屁滑鼠墊和睡衣造型USB。 立體屁屁滑鼠墊有經典款式和睡衣款式，蠟筆小新的屁屁被設計成立體護腕，相當的搞笑。睡衣造型USB以蠟筆小新睡着時的模樣做原型，用時需要狠心的拿掉它的被子，容量為16G，兼容所有裝置。這款USB早前在韓國引起了熱潮，現在由韓國進口到台灣，為限量發售商品。

集點活動只到今年的12月31日，但凡集滿400點再加399台幣（約港幣103）或599台幣（約港幣155）即可換購一款限定商品，想換的要捉緊了。如果換不到也不要傷心，USB在Gmarket有售喔。