【酒遍天涯】聖誕節的一杯1914年干邑

上星期參加了朋友舉辦的一個拔蘭地晚宴，晚宴安排了3個年份的雅邑（Armagnac），分別是1969、1979、1989 ，配以中菜去比較這3個剛好30歲、40歲及50歲的雅邑。雅邑愈舊愈好嗎？這3個年份儘管出自同一酒莊，但各自有自己個性及特色，席間大部分人都覺得中間40歲的1979年比較突出，是3個年份中我唯一喝超過一杯的（對！是任喝、無限Refill的！各人的教養修為亦從此可略見一二）。

雅邑只蒸餾一次，味道較為野性、粗獷，餘韻略帶水果、香料、薄荷等味道，令人不介意大口大口地喝下去。干邑蒸餾兩次，雖然酒精度跟雅邑差不多，但其細緻複雜度會令你只會一小口、非常小口的去品嘗。慢慢地去感受這40多年干邑的同時，最後一道菜也就送上了。就在這個時候，同枱舉辦這晚宴的老闆Jeff（這干邑品牌的獨家代理）拿出了壓軸珍藏── 一瓶1914年的干邑。

1914年，超過100年的佳釀，罕有如金，先別說味道如何，感覺已經是A Taste of History，超越了本身酒的味道所帶給你的種種享受。這瓶1914年干邑賣$60,000，我倒了一小杯大概也要$2,000。那瓶1973年干邑賣$8,000，卻不比1914年那瓶差很遠。喝下去雖然還是較喜歡1914年的那杯，但老實說兩杯味道相差不大，價錢卻差7.5倍，我自己會選擇買1973年的，當然亦有人會選擇買1914年的。酒這東西從來都不只是味道，而是包含了各樣感受的一個時間廊、藝術品。

我喝酒時會看酒的年份，不是要看酒有多老、多稀有，而是回顧過去、窺探歷史（A Peep of History），很多感受會突然湧現，對日後人生的看法亦因此而有所改變。就像這個1914年，令我聯想起第一次世界大戰（1914-1918），干邑產區在法國，而法國為當時參戰國，心裏突然一沉。適逢聖誕節，又令我想起當年的聖誕休戰（Christmas Truce）──1914年12月24日德國與英國在前線因聖誕而暫時休戰。事緣就是前線德軍在戰壕唱起聖誕歌，前線英軍聽到後用英語唱聖誕歌回敬，接着雙方互相喊着聖誕賀語。然後大家在無人地帶（No Man's Land雙方戰壕中間相隔的地方）開始交流、交換禮物，就這樣非官方式的休戰持續到新年。期間在聖誕節當天，雙方士兵爬出了戰壕在無人地帶進行了一場足球賽（德國勝英國三比二，那場「國際賽」比第一屆1930年的世界盃還早！）兩軍交戰，雙方面對生死，還能共同慶祝聖誕。休戰過後，都不知是我殺你還是你殺我，抑或大家共同過了人生最後一個聖誕節？在戰場上的他們又是為了甚麼而犧牲？戰爭是他們的意願嗎？如果現實有全民投票，我敢說世界絕大多數人反對戰爭，但戰爭從來沒有離開過我們。在這個現實世界中，文明社會真的是少數服從多數嗎？想到這裏，我這杯1914年突然變得很重。

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）