征選遊：日本秘景祖谷　「摺車」下山遊

日本三大秘景，分別是本州岐阜縣白川鄉、九州宮崎縣椎葉，以及今次我們去的四國德島縣祖谷。這段位於三好市祖谷川沿岸的峽谷，全長約10公里，擁有與世隔絕的深山幽谷美景，很早已被列為德島88景，在12世紀時的源平合戰中，它更是戰敗的平家逃難之地。

由於峽谷幽深，祖谷地區幾乎都是迂迴山道，想沿途停靠遊覽，踏單車會是個不錯選擇。當地近年興起的單車遊，更是用了英國名牌Brompton的摺車，它們都在倫敦工廠以人手方式裝嵌，不但設計精巧、用料紮實，摺後體積更大幅縮小，教練只須用輕型貨車便可運載多台Brompton摺車上山，讓參加者從最高點出發，可全程下坡遊祖谷溪。

為遷就我們行程，單車教練特別把原本8小時的遊覽路線縮短，給我們從半山的「和之宿祖谷溫泉酒店」出發，教練還特意穿上皮鞋及皮衣到來，絕襯他的真皮座墊Brompton專架，散發型仔英倫味道。Brompton既可摺小，亦同樣像大車一樣可轉波，踏起來暢順又穩定，下坡感覺爽到爆。

在單車遊路線中，非停不可拍攝點包括有著名的「小便小僧」，從雕像位置下望200米便是優美的祖谷溪，我隨着下坡會漸走漸近溪邊，來時還正值秋紅，山路沿途「楓」景不絕，甚至有展望台可停車慢慢看，而且橫跨溪谷的鐵橋亦是自拍的好地點。到旅途尾聲，教練還會給大家奉上小吃及飲品，絕不會給你餓倒，有夠貼心。

祖谷溪單車遊

集合地點：JR阿波池田站（原地解散）

行走距離：約30公里（時間須約8小時）

費用：13,000日圓

備註：至少出發前一天6:00pm前預約（2人起）