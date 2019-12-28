【Model Hunter】性感小妖精 翊萱
2019年12月28日 21:30
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「我鍾意影性感題材，因為可顯示到自己最靚嘅一面。」（互聯網）
問：「你叫咩名？」
答：「大家好，我叫翊萱，也可以叫我小妖精，白羊座。」
問：「你最喜歡拍攝甚麼題材？」
答：「我喜歡拍攝日系題材，因為可以着好靚嘅衫。性感題材都鍾意，因為可顯示到自己最靚嘅一面。」
問：「拍攝咁耐有無咩難忘經歷？」
答：「有次去台灣旅行順便搵個當地攝影師影相，平時我覺得左邊臉靚啲，影慣咗就下意識比左邊臉佢影，點知佢不停叫我唔好拎個頭要影我右臉LOL，不過出到嚟啲相超靚，我好滿意！」
問：「你覺得自己最靚邊個部分？」
答：「美腿！同埋單眼皮！」
問：「喜歡怎麼樣的男生？」
答：「柔弱書生型男孩子。」
問：「你平日有咩興趣？」
答：「鍾意打機，睇動漫、美劇，最近仲鍾意咗煮飯！」
問：「將來有咩抱負？」
答：「我呢家讀緊Health Care，希望將來可以在醫院工作。」
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