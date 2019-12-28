【Model Hunter】性感小妖精　翊萱

「我鍾意影性感題材，因為可顯示到自己最靚嘅一面。」（互聯網）

問：「你叫咩名？」

答：「大家好，我叫翊萱，也可以叫我小妖精，白羊座。」

問：「你最喜歡拍攝甚麼題材？」

答：「我喜歡拍攝日系題材，因為可以着好靚嘅衫。性感題材都鍾意，因為可顯示到自己最靚嘅一面。」

問：「拍攝咁耐有無咩難忘經歷？」

答：「有次去台灣旅行順便搵個當地攝影師影相，平時我覺得左邊臉靚啲，影慣咗就下意識比左邊臉佢影，點知佢不停叫我唔好拎個頭要影我右臉LOL，不過出到嚟啲相超靚，我好滿意！」

問：「你覺得自己最靚邊個部分？」

答：「美腿！同埋單眼皮！」

問：「喜歡怎麼樣的男生？」

答：「柔弱書生型男孩子。」

問：「你平日有咩興趣？」

答：「鍾意打機，睇動漫、美劇，最近仲鍾意咗煮飯！」

問：「將來有咩抱負？」

答：「我呢家讀緊Health Care，希望將來可以在醫院工作。」

Facebook：www.facebook.com/imoutoyikhuen

IG：melting.cupcake