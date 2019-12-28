【靚人靚景】本田梨奈 布吉展露真我

出嚟社會工作，有時少不免會虛假待人，所以唔少人難得可以放低工作，自然大感輕鬆，亦會不自覺咁將自己嘅真性情展露出嚟，前AKB48成員平田梨奈就會喺首本寫真集當中，將呢種輕鬆又自然嘅原始美態帶畀大家喇。

今年21歲嘅平田梨奈出身於美國，由於喺當地生活咗10年，所以講英文叻過日文，並因為咁，喺佢以AKB48成員身份出道之後，曾經多次憑住一口流利英語向世界宣傳AKB48嘅資訊，以及主持英語教室節目。

最近梨奈推出首本個人寫真集《Tiffany》，原來Tiffany係佢嘅英文名，以此為寫真集命名，係想話畀大家知寫真集將會展露佢最真及最自然嘅一面。梨奈今次就會去泰國布吉遊歷一番，當地天然嘅美景以及舒適嘅氣氛，均令梨奈放鬆又享受，唔單止笑得燦爛，動態亦奔放，甚至半裸上陣嚟個大露背同露波邊，露出度係出道以來最高，同時亦將最自然流露嘅演出送畀大家欣賞！

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