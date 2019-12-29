【天使占卜】新一年　一文看如何裝備自己

2019年，你過得怎麼樣？無論當中經歷過幾多苦與樂，那些是磨練我們成長的養分，讓我們更有力量往前走。你又會如何面對2020年？今次請來Angel Circle心靈工作室塔羅占卜師Carlie，透過天使卡占卜，看看大家應如何裝備內心，以迎接新一年的挑戰。

【占卜開始】

請收斂心神，先從5張天使卡中，按直覺選擇1張，然後對照下面的天使卡和答案。

【答案】

Card A：Focus on Service 集中目標

2020年對你來說，沒有甚麼大件事太影響你的生活，但生活中卻有無數繁瑣的事件要你留意和處理。有時同一時間有幾件事發生，也不知道先做哪件事才好，會令你心煩氣躁，勉強應付又容易出錯，誤己誤人。你需要將事情排列出先後次序，每次只集中做好一、兩件事，其餘的要讓自己處理得慢一點，甚至要學懂推卻。集中力量，才能為自己成就更多美事。

Card B：Notice the Signs 留意每日身邊出現的一切

跟剛才那組朋友相反，你在2020年不要只活在自己已有的世界，也不要只做慣常會做的事。這一年會有不少新的好的機會出現，無論是事業、財運或愛情，但是這些機會都不是很明顯的，或稍縱即逝的。你需要時常留意身邊可能出現的新事物，或者日常生活中一些親友給你的小提示，跟隨而反應，甚至可能需要跨出comfort zone，嘗試新東西，更有趣豐盛的未來會等着你呢。

Card C：Acceptance 接納

2020年，環境的變遷對你的影響比較大，來自工作、家庭甚或社會的改變會容易對你產生影響。這一年你的無力感也許會較重，發現很多事情都並非在自己掌握之中。你發現就算付出了努力，環境也不一定給你很大的助力去達成你所想。這一年你需要學習的是「順流而行」，努力還是需要的，但更要明白付出得太多，卻還未能達致心目中的理想時，就要懂得接納和放鬆。

Card D：Shower of Abundance 豐盛

這一年基本上你所面臨的生活難題，全都是帶領你步入更美好豐盛的結果。在豐富的成果出現之前，人事的阻撓、環境的變遷、甚至情緒忽然變得下沉，都只是短暫的過渡。就是讓你在更大的幸福來臨之前，清理好生命裏面的雜質，將對你生命已無意義的人和事釋放，騰出更多空間和機會，去迎接更值得你擁有的未來。

Card E：Be Honest with Yourself 真誠面對自己和他人

2020年，你面對的障礙，不是別人和環境給你的困難，而是自己對待人和事的態度和想法。這一年其實很多方面你都很平順，所遇到的人也不錯，可是只要稍稍令自己不滿意，就很容易否定自己的狀況，看得負面，或不願坦承和面對問題，寧願拖延和逃避。若你能學懂直視和直接處理一些小問題，問題就可以在最微小的時候解決，你也不用拖着包袱，讓問題愈擱愈沉重。