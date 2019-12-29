傳程達意：去平溪睇天燈照亮夜空

台灣的農曆年節日氣氛特別濃厚，因為當地各鄉各縣均努力保持傳統，將文化傳承之餘，亦讓台灣人甚至來自世界各地的旅客都可以體驗最熱鬧、獨特的農曆年。除了一年一度的大型燈會今年選在台中舉行，延續將創意與傳統結合的美好之餘，元宵當日更是各大節日的重頭戲，「北天燈、南蜂炮」是著名的元宵代名詞：新北市平溪天燈節及台南的鹽水蜂炮，前者浪漫感動、後者刺激熱血，兩者均是台灣獨一無二的文化遺產，都非常值得親身體驗，而我則比較鍾情場面震撼人心的天燈節。

與台北市距離僅一個多小時車程的平溪，一年四季都是遊客的熱門目的地，作為從台北出發的山間一天小旅行，既有懷舊風情又有自然風光，更曾是不少電影的取景地，經典的《那些年，我們一起追的女孩》中那青澀的初戀回憶，更讓擕手放天燈許願成為不少情侶的必試體驗。原來天燈的出現相傳早自三國時代由諸葛亮首創，故又稱孔明燈，而平溪之所以成為天燈之鄉，是因為此盆地中的山城在清道光年間時有盜匪作亂，村民有時需要暫避山中，等待留守壯丁放天燈以示可平安歸家的訊號，後來演變成祈福活動，成為當地特有的傳統習俗。

而元宵的平溪天燈節，更是集中了千盞天燈一同升空的大型祈福活動，場面極之壯觀，感動難以言喻，像點點星火照亮整個夜空。加上當晚的民俗表演、猜燈謎及民俗大街等多源化活動，難怪它曾被國際知名旅遊頻道 Discovery 評選為「世界第二大節慶嘉年華」，各位有機會一定要親身一睹這幕讓人難以忘懷的震撼。

黃進達