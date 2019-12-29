【城市傳聞】舊式大戲院 鬼話連篇

快將告別2019年，過去一年，哪些人哪些事是你最捨不得呢？對電影迷來說，豪華戲院「壽終正寢」，大概是最令人惋惜的事，畢竟它是本港少數保留80年代舊式座位設計的大戲院，更一度是全港最多座位數目的影院，多年來給港人留下不少回憶，當然包括一些令人毛骨悚然的故事……

【奇異的白衣人】

戲院向來是聚陰之地，有關戲院鬧鬼的傳聞，相信大家都聽過不少。而有28年歷史的豪華戲院亦曾傳出過怪事，其中一則傳聞指有觀眾於散場後沿昏暗的後樓梯離開，當途經女廁時，發現其門口打開了，扶手有一根紅繩，並莫名其妙地聽到撞門，再落一層樓又見到女廁，之後更撞見一個不知是男是女的「白衣人」！其實觀眾遇見「白衣人」的傳聞不止一宗，而且眾說紛紜，有說此人血流披面，也有指「白衣人」沒有五官，總之就是嚇死人！另外，有電視台更去過戲院視察，並聲稱見到異象。

【戲院傳聞不絕】

講開戲院鬼故事，好多人會想起拆卸多年的東城戲院，但原來金茂坪戲院也曾鬧出「全院滿座」的詭異傳聞，這間被稱「拆不得的戲院」，於結業後不斷有怪事傳出，包括有路經金茂坪的女教師，在雨中看見一對眼耳口鼻不斷流出泥沙的鬼母子；又有曾前往探靈的青少年被嚇到精神失常，你話係咪好恐怖呢！