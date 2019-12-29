三界五行：改善人和　合則兩利

2020年「土冥合相」對天蠍座有一定影響。由於土星與冥王星所釋放的能量不同，兩者爭持、較量，會帶來變革、動盪。（互聯網）

2020年「土冥合相」在山羊座發生，對天蠍座有一定影響。由於土星與冥王星所釋放的能量不同，兩者爭持、較量，會帶來變革、動盪。

回顧歷史，多次的巨變都發生在「土冥合相」之年，第二次世界大戰，「土冥合相」在獅子座發生，戰爭結束後，全世界「大執位」，權力、軍事、政治、經濟、文化，重新分配，兩大陣營表面競賽，其實暗鬥。1982年的「土冥合相」，中國改革開放，並取代蘇聯成為美國的競爭對手。

2020年1月，天蠍座受惠於火星影響，大大減輕「土冥合相」壓力，可借變革之風，改善壞習慣、糾正不良心態，為全年進取作大膽部署。好的開始是成功一半，工作順利，可留在原單位，否則可考慮轉工。2月，好運延續，經濟收入改善，正好補貼應酬和家庭開支。

3月初，水星令工作與理財產生不務實的意念，切勿輕舉妄動，必須保守穩重，下旬與人合作會帶來新局面，直到8月份都是順景，注意一切都建基在良好的人際關係，要保持謙卑感恩，切勿得勢不饒人。

9月份，與異性的緣分轉差，愛情運走下坡，而且較難改善，因為主動權不在你手，已有對象的，惟有逆來順受；未有對象的，不要浪費時間去尋尋覓覓，多花精神去應付繁忙工作吧。10、11月，在平凡中考驗你的定力，一動不如一靜，靜享小康。12月，土星對你的負面影響減弱，冥王星帶來你意想不到的收穫——財色兼收。

方向宇