人體消化大冒險　大玩屎尿屁　

每個小朋友都喜歡將「屎尿屁」掛在口邊，父母愈阻止，他們卻愈講得起勁，何不考慮帶他們親身接觸「屎尿屁」，藉以滿足其好奇心？說的是由即日至明年2月29日舉行的全港首個消化系統體驗展「人體消化大冒險」，一眾大人小朋友將可化身不同食物勇闖3米高巨型嘴巴，從口腔開始進入消化系統甚至變成便便，讓大家親身體驗不一樣的人體大冒險，成為消化冒險王！

【玩樂中注入教育元素】

是次本地設計團隊以「好玩」及「奇幻」兩大元素作展覽的創作要點，除了巨型投影遊戲及小小冒險王必玩的波波池外，更特別以不同物料模仿消化系統內各個奇特部位如小腸絨毛及消化液等，引發大家對人體構造的好奇心，並以關卡形式讓大家逐一挑戰，絕對是大考體能的創意展覽。

【7大主題區各具賣點】

此外，場內將劃分7大主題區，按人體消化系統的程序區分，當中不同部位的互動展區將有大考體能和智力的遊戲，以及文字圖像，糅合教學及玩樂元素，分析每個部位的身體機能，藉此希望透過玩樂遊戲、簡單任務、視覺及觸覺特效等，配合現場工作人員講解下了解更多消化系統的日常運作，啟發大家的創意思維，體驗教學新國度。場內更特設大量色彩繽紛的打卡位，星級推介包括3米高巨型嘴巴、2米高便便攀石牆、2米高屁股滑梯、巨型馬桶配便便飛船，匯聚多元化玩樂體驗。

模特兒：Molly、Jaden（2Indigo）