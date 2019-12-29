美食婷：中港台羊肉饌　益氣暖身

據說元世祖忽必烈南下時想吃羊肉，但烹調期間敵軍殺到，為了爭取時間大廚便把羊肉切片再用滾水淥熟，忽必烈吃完讚不絕口，而這亦是涮羊肉的起源。（資料圖片）

咪睇我美食婷成日分享日本菜同西餐的小知識，其實我對中菜都有研究，仲會鑽研《本草綱目》了解食材特質，識得食先夠醒目吖嘛！入冬之後我最鍾意食羊腩煲，連李時珍都話：「羊肉能暖中補虛，補中益氣，開胃健身，益腎氣，養膽明目，治虛勞寒冷，五勞七傷。」功效多不勝數，滿足味蕾順便補身。不過我都明白少食多滋味的道理，尤其羊肉性溫熱，食得多容易上火亦難消化，所以即使肉質細嫩都要適可而止，同時也要配搭一些有清熱解毒降火功效的蔬菜去煮，難怪燜羊腩通常會用到枝竹同蘿蔔。

涮羊肉 帝王至愛

不同地方都各有一套品嘗羊肉的方法，大家最熟悉當然係廣東羊腩煲，其次北京涮羊肉、台灣羊肉爐、北海道成吉思汗燒肉都相當出名。先講北方人入冬必食的涮羊肉傳統火鍋，食法是將羊肉切成薄片用滾水淥兩淥再沾醬食用，其他配料還有白菜、豆腐、粉絲等，用清淡蔬菜中和羶味。據說元朝時忽必烈也對涮羊肉讚不絕口，到了清朝康熙、乾隆二帝舉辦的「千叟宴」亦有羊肉鍋這道菜式，夠晒矜貴。

羊肉爐 藥膳風味

台灣的羊肉爐又是另一種風味的火鍋，特色是採用連皮帶骨的羊肉入饌，先用薑片、米酒及滾水煮至少30分鐘，再用當歸、黨參、枸杞、桂枝、八角、陳皮等數款藥材熬煮藥膳湯頭，讓燉煮過的羊肉吸盡精華，散發着甘香濃郁的滋味，然後加白菜、豆腐、冬粉享用，暖身與滋補程度不比羊腩煲遜色。

羊腩煲 重視口感

至於廣東最流行的羊腩煲與上述兩種又有不同，雖然有火鍋店會將羊腩煲當成湯底，食完羊腩之後再用來打邊爐，但羊腩煲其實並不屬於火鍋。煮法是先將羊腩汆水，接着用米酒爆香，然後與台式一樣加生薑、當歸、八角等多種藥材，而南乳、柱侯和腐乳亦是精華所在，加竹蔗和馬蹄則散發淡淡甜味與清爽口感，有減膩的作用。以大火煮10分鐘後，改以慢火燜30分鐘，最後再熄火焗1小時才夠入味。最受歡迎的品嘗方法就是將羊腩蘸點腐乳，配搭枝竹、蘿蔔和生菜同吃，呷一口啤酒風味無窮。