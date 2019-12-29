百搭連帽衞衣　冬日最潮內搭

在街頭熱與運動風的帶動下，連帽衞衣成為潮人日常穿搭的必備單品，你又知唔知世界上第一個推出連帽衞衣的品牌是哪個？就是紅了一個世紀的Champion！作為連帽衞衣始祖，今個冬季Champion與本地潮牌:CHOCOOLATE攜手多款充滿運動時尚風格的連帽衞衣及圓領衞衣，打造型格Sport Causal的冬日穿搭。

秉承兩大品牌的設計風格，系列沿用Champion一貫人氣熱賣的單品作設計藍本，印上雙方品牌的Logo作點綴，彰顯兩個品牌聯乘的代表性。整個系列大玩撞色效果，除了黑、灰及深藍色外，更加入了寶藍、彩黃和鮮紅色。在設計細節方面，加入橡膠章和車花章於胸前及手袖位置；整個系列以簡單又時尚的設計配上舒適的物料，勢必成為今季衣櫃必備的百搭之選！