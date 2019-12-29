用啱香草　蔬菜更滋味

近年流行綠色飲食，用大量蔬菜代替大魚大肉，但味道始終不及海鮮及肉食般豐富。IG＠its_a_vegworld_afterall是個純素飲食網絡紅人，最近就教大家如何利用各種新鮮香草，提升蔬菜的味道與香氣，值得大家參考。

百里香

根莖類植物含有豐富纖維，但亦有未必人人受落的草青味。烹調時不妨加入適量新鮮百里香，可辟除草青味外，亦有提香作用。

迷迭香

富有微辛及多變的味道，可以帶出薯仔本身的甜味，尤其是焗薯仔時，最好加新鮮迷迭香一起焗製，味道更加鮮香。

薄荷葉

清涼而且富有淡淡香味的薄荷葉，與青豆的味道好夾，可凸顯豆類的原有清新味道，亦可蓋去豆子的青澀味道。

龍蒿

味道甜蜜又濃郁，加上耐熱不會變苦，與蘆筍的清甜味道最匹配。

番荽

其實即是淡味版的芫荽，味道清新不會太重口味，可以帶出燈籠椒獨有的甜味。

歐芹

是眾多香草中味道最為清淡的，帶有陣陣青草的香氣。不妨用來配搭味道清甜的椰菜花，無論焗、炒、煮、烚都更好吃。