Zendure外置充電器　輕身長氣

SuperMini提供海天藍、黑色、銀色，當中以漸變色的海天藍最有特色。（張群生攝）

年尾係外遊的高峰期，旅行經常都「Po相」、「打卡」，外置充電器一定要隨身攜帶！美國品牌Zendure最近就推出兩款外置充電器SuperMini及SuperTank，分別內置10,000mAh及27,000mAh電量。SuperMini雖然內置10,000mAh高電量，但機身面積比八達卡更細，而且僅重180g，便攜性極高。而SuperMini設有一個USB-A輸出以及一個USB-C同時輸出、輸入，電流均高達18W，當中USB-C更對應PD技術，可以瞬間為手機補給。

至於SuperTank更設有USB-A及USB-C插口各兩個，其中一個USB-C電流輸入、輸出均高達100W，另一個USB-C輸出亦達60W，加上分別15W及18W輸出的USB-A插口，為筆記型電腦充電都冇難度！