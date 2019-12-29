征選遊：鳥取縣　逛最大花園賞夢幻燈飾

冬日到日本當然要賞燈飾，但講特別，作為該國最大花園之一的鳥取花迴廊於即日至明年1月13日上演的Flower Illumination，便絕對係心水之選！該活動出動了140萬顆燈泡，呈獻日本中國地區最大型的燈飾外，更精彩係將花與燈飾巧妙地融合在一起，帶來相得益彰的優美畫面！今年適逢花園踏入20周年，我便親身到此一遊感受箇中美態。

植物標本 奪目耀眼

早於1999年開始營運的鳥取花迴廊，開業初期由於園內花卉不多，一度被訪客揶揄為草迴廊，但經過多年發展，現已成為面積達50公頃、種有200萬棵（約400個品種）植物的頂級花園。除了賞花，花園每逢11月至翌年1月期間，都會舉行Flower Illumination的燈飾活動，呈現花與燈飾互相融合的優美畫面。適逢花園踏入20周年，燈飾也自然更富睇頭。今年的主題為「花與光的樂園」，於園內約8萬平方米的不同區域添上了各種不同主題的燈飾、音樂及影像，帶來別樹一幟的賞花情景。當中最為注目的，莫過於花園中央的圓拱形玻璃溫室Flower Dome有兩個首次登場的項目，其一是Flower Mapping，以高6米、闊9米的玻璃紗作屏幕，投射公園廿年來的花卉植物，讓大家來一次精彩回顧。與此同時溫室還有Herbarium Tree， 將約2米高的大型植物標本連接約10米長如瀑布的掛燈，恍如一棵閃光巨樹，間歇性地照耀四方，十分有Feel！

趣味設計 煙花燦爛

至於周邊的不同展區，則設有各種主題的燈飾裝置，不要錯過有霧之庭園的三色堇夢幻庭園，於半徑達20米的拱形燈飾內，表達光之妖精如何令三色堇盛放的故事。另外，西館Terrace的Night Safari，則會看到眾多動物形燈飾。還有東館前並木道如繁星的樹掛綵燈、南邊展望迴廊的櫻花投影，和水上花壇一格格的光之鼠尾草花園，均是美輪美奐的打卡好地方。就連在園區行走的Flower Train，亦添置了靚靚燈飾。周末或假日到訪的話，記得預留時間欣賞晚上7點有多達400發的煙花發放，為時約3分鐘不算長，但節奏緊湊兼款式多變，令人目不暇給！適逢冬日天寒地凍，看罷花迴廊我會建議大家吃個晚餐才離開，事關園內的餐廳價格十分相宜，一般定食約￥1,000起（約HK$72），而且材料主要來自大山，相當滋味。

鳥取花迴廊

地址：鳥取縣西伯郡南部町鶴田110

營業時間： 1:00pm~9:00pm（不同月份時間有所不同）

入場費：成人￥700（約HK$50）