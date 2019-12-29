順Phone快遞：今年最好賣手機係？

每逢年尾又是年結時候，市場調查機構Counterpoint Research日前就公布了2019第三季智能手機銷售排行榜，最好賣竟然是已推出逾一年的Apple iPhone XR，市佔率為3%。有鑑於此機已連續四個季度成為銷量冠軍，是故它也成為本年度最好賣手機。分析指，iPhone XR熱賣是因為電訊商減價清貨所帶動。

Apple另一入榜的是今年推出的iPhone 11，市佔率為1.6%，僅排第四。Samsung則有三機入榜，全部均是中低階型號，分別是排第二的Galaxy A10、排第三的Galaxy A50及排第7的Galaxy A20，市佔分別為2.6%、1.9%及1.4%。

其餘入十大的都是國產手機，OPPO有A9、A5s及A5入榜，紅米7A及Huawei P30則排第九及第十位，而P30是唯一入榜的Android旗艦機，結果叫人意外。Counterpoint補充，之所以如此多平價機入榜，主因是廠商都把頂級功能如多鏡頭、屏下指紋、OLED屏幕等向下移植，令平價手機都變得具競爭性。

另有一個現象值得一提，雖然今年十大手機的銷售額較去年同期增加9%，但毛利卻下跌了30%，反映廠商大打價格戰的同時利潤卻在下降，對長遠發展未必是好事。幸好，明年是5G年，預料旗艦機銷量將重新受到歡迎，廠商利潤有望回升。