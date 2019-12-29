【決性11點】婚後你會更索定變殘？

唔少女性婚後因為專心照顧家庭，都會忽略咗儀容打扮，久而久之就由當初婚前的漂亮女人，變成大家眼中的黃面婆。到底你係咪嗰種，婚後就會失去自我，只顧專心相夫教子，而忘記愛美天性嘅女人呢？即刻Check吓啦！

Q：假設即將結婚的你，和爸爸媽媽一齊影全家福，當你看着媽媽的模樣，你心內想的多數會是甚麼？

A.我一定會好似媽媽一樣幸福

B.從沒為意原來媽媽打扮後幾靚

C.不經不覺原來媽媽已經老咗咁多

~

~

~

~

答案分析

A.失去自我

對於現實社會你有着一點不安全感，內心希望有個人能夠支持自己，所以一旦丈夫能夠扮演這個角色時，就會完全依賴他，漸漸變得以他為重心，一齊決定都由他先出發，慢慢忘記真正的自己，好易淪為沒有存在感的女人，變成一般人眼中的師奶。

B.保持初心

雖然你會盡力照顧家庭，努力做一個好老婆，但你也會懂得分配時間，在空餘時間好好放鬆一下。扮吓靚、買吓衫，同朋友去Tea、甚至去旅行，在家庭生活中為自己留一點私人空間，因為你明白一個不懂得愛錫自己的女人，是沒辦法讓別人好好愛錫你的。

C.魅力依舊

你一直被家人照顧得很好，反而不太懂得照顧人，在家通常不用做家務，大部分都是父母或工人負責，就像一個小公主般。在婚後你可能需要時間慢慢學習做一個好人妻，若剛好遇上細心體貼的丈夫，被他繼續寵愛，幸福的你應會變得更光彩迷人。