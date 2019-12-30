【兒樂事】幼稚園面試 家長才是主角

有很多家長查詢幼稚園面試培訓課程的時候，我發覺他們都有一個共通的誤解，覺得培訓只是將焦點集中在小朋友各方面認知能力的提升，而忽略了家長才是幼稚園面試過程中的主角。

【四種家長陪同面試模式】

香港大部分幼稚園的面試過程，都需要最少一位家長陪同。陪同面試模式大致上分開四種。第一種是一位老師面對一位家長及一位小朋友，小朋友會坐在家長旁邊，老師會問小朋友不同問題。第二種是兩位老師各自對一位家長及一位小朋友，但是家長和小朋友會分開一些坐，他們仍然會在大家的視線範圍之內。第三種是有一位老師帶領小組遊戲，所有家長要坐在旁邊觀看小朋友整個活動過程。第四種是面試老師會指定數組家長去模擬一些親子活動，例如看圖書或玩玩具，老師會從活動過程中觀察小朋友和父母的親子關係。

其實這四種模式都可展示不同程度的親子關係，亦可以證明家長是過程中的主角。有一些小朋友認知能力非常好但不被取錄，通常問題都發生在家長身上。讓我講一個個案：個案中媽媽與她的女兒去面試，面試模式是之前提及的第一種。老師拿起一個籃子叫小朋友拿出籃子內的紅色物件。老師可能把籃子拿得太高而小朋友個子生得比較矮小，所以小朋友看不見籃子內的東西。媽媽看見這個情況沒有多想一想應該怎樣做，包括要求老師放低籃子一點點。她只是緊張女兒是否能夠完成任務。正確的做法當然是與女兒說是否看不見籃子內的東西？可否叫老師放低一點點？這便可以由一個緊張的反面教材，變成了一個良好親子關係的見證。

【花時間建立親子關係】

我亦想重點提及第四種模式。愈來愈多學校開始採用這一個模式作為面試流程的一個部分。這個模式看來容易，但是要做得自然，家長必須日常都需要放多一些時間在親子活動及互動上。因為這一個模式是完全展示了家長和孩子平時的親子關係，這是不能夠當場去表演。

幼稚園面試與小學面試不同。兩歲至三歲小朋友認知程度只是基本，所以能力評估範圍通常不會太闊；反而因為有不同變數，包括小朋友精神狀態及陌生環境，家長一定要在面試過程中懂得隨機應變，獲取錄的機會自然會大大提升。

Profile

伍偉文（Raymond Ng）

日朗坊教育中心課程總監及營運副總監