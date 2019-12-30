東沖有料到：平食泰國米芝蓮二星Fine Dining

經常講「百貨賣百客」，有人覺得在泰國食街邊河粉才是常識，最緊要夠平！但與此同時，亦有人愛Fine Dining。在泰國享用Fine Dining並不代表超離地或超貴，同樣的質素，在香港以相同價錢也未必能吃得到。例如今年的米芝蓮選舉中，便有一間由一星升為二星的R-Haan泰國餐廳，該餐廳位於BTS站Thong Lo附近，其老闆兼大廚正正係多屆鐵人料理的泰國菜代表，這位仁兄亦經常為泰旅局工作，該局每逢要招待其他國家嘉賓，便由他來打點宴客的食物。

餐廳生意甚佳，基本上每晚都客滿，不訂位的話幾乎是不能入內用餐。一個約有10個Course的精緻泰國菜Set Dinner，只需約2千多泰銖，雖然每道Course的分量不算多，但吃完整個Set也覺飽，而且用料及烹調方法均十分講究，要賣相有賣相，要味道有味道，絕非一般泰國菜可媲美。

當然，如果你堅持要品嘗街頭風味，每餐40泰銖已是Budget上限的話，曼谷還是有不少選擇，但如果有想有更高質要求的話，R Haan會是個不錯的推介。並非是必食及必試，只不過是給有不同需要的食客多一個參考而已。

公道地說一句，該店的人客亦有不少本地泰人，當地人也不一定追求餐餐40泰銖的街邊河粉啊。

胡慧沖