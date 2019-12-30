三界五行：木星守護　威風八面

人馬座的守護星球是木星，木星在中西占星術中，地位顯赫，中國上古時代以六十甲子紀元，六十年為一個循環周期，木星被尊為「歲星」，也就是令人敬畏的太歲。西方天文學家證實木星是太陽系八大行星中體積最大，是地球一千三百多倍，其體積比其他七個行星總和還要大。中西占星術都認為木星帶來幸運、吉祥、智慧、人緣。

人馬座在希臘神話，是萬王之王宙斯的勇士，騎術和箭術都無人可以匹敵，宙斯派他鎮守銀河最光亮最寬闊的區域，威風八面。

人馬座的人，崇尚自由，有遠大理想，個性獨立，樂觀豪爽，熱誠助人，表面隨和，但心中有強烈的底線，堅持原則，不容易妥協，大丈夫威武不能屈，屬於人馬座的女性，也有女中豪傑的氣質。

以十二星座「四象」論，人馬座是火象中的變動星座，象徵傳遞聖火的火把，所以這個星座的人有爭先、前衞、領導潮流的潛質，當然，這只是先天性格，能否成為英雄英雌，要看後天的努力和際遇。正如中國傳統術數所講，時也，命也，運也，出生的時間好（八字好），命生得好（生在有權有錢有勢家庭），運不好（不學習，不發憤，不積德），也只能是秦始皇的兒子二世祖，劉備的兒子阿斗。

2020年，引領人馬座的木星進入山羊座，對人馬座有甚麼影響？明天詳述。

方向宇