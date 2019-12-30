征選遊：德島祖谷　纜車直送秘湯

今冬香港開通了德島直航，如此有機會，當然要到日本三大秘景之一的祖谷，入住有秘景中秘景的「和之宿祖谷溫泉酒店」。它的秘景就是它露天風露的地方，原來在170米下的祖谷溪旁，住客須要乘搭酒店專屬的纜車前往，夠浮誇吧！雖然大費周章，但事實是它既讓酒店交通方便，又能保留到秘景寧靜，其小纜車更成了酒店的特色。從酒店乘纜車前往露天風呂須花約5分鐘，車廂在途中亦成了流動的觀景台，泡秘湯前可賞盡祖谷峽谷之美。

和之宿祖谷溫泉酒店房間也相當多樣化，最豪華的套房附設了露天浴池及足浴池；另外，亦有可眺望河畔的木桶池房型，它還附設吊床；普通客房也設有自動按摩椅及音響設備，你大可聽着歌享受按摩，悠閒舒適。餐廳設計是單邊的大玻璃窗，你可邊吃着從祖谷溪捕來的紅點鮭魚，邊欣賞祖谷溪谷美景，心曠又神怡。

和之宿祖谷溫泉酒店

地址︰德島縣三好市池田町松尾松本367-28

收費︰1泊2食每位￥19,950（約HK$1,417）起

網址︰www.iyaonsen.co.jp