今晚食乜：食好啲～矜貴毛蟹餃
2019年12月30日 15:00
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毛蟹肉做餃子味道又鮮又甜，吃起來啖啖肉好滿足。(郭凱敏攝)
每年踏入12月份，都是北海產名產之一的毛蟹當造期，肉質細嫩，味道又鮮又甜。灣仔一間專門供應日本活蟹的高級食府駐場經理朱子全（James），今日就教大家利用毛蟹蟹肉炮製成餃子。
James指，由於毛蟹的蟹肉極為清甜幼嫩，日本人會以最簡單的方法烹調，其中包括用蟹肉做餃子的席前料理。餃子餡料大部分都是新鮮毛蟹肉，只需加入少許紫蘇葉、淮山蓉及蝦膠便能豐富味道層次，原汁原味又多汁。
材料：
毛蟹肉 300克
蝦膠 450克
餃子皮 12塊
昆布湯 2碗
淮山蓉 30克
紫蘇葉碎 10片
淡口醬油 1湯匙
麻油 3茶匙
番荽 少許
甘筍片 少許
做法：
1.蝦膠加毛蟹肉、淡口醬油、紫蘇葉碎、淮山蓉及麻油拌勻成餡料。
2.在餃子皮上加適量餡料包成餃子。
3.煲滾昆布湯後，加餃子煮7至9分鐘。
4.最後用番荽及甘筍片做裝飾即成。
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