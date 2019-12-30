今晚食乜：食好啲～矜貴毛蟹餃

2019年12月30日 15:00
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    毛蟹肉做餃子味道又鮮又甜，吃起來啖啖肉好滿足。(郭凱敏攝)
    每年踏入12月份，都是北海產名產之一的毛蟹當造期，肉質細嫩，味道又鮮又甜。灣仔一間專門供應日本活蟹的高級食府駐場經理朱子全（James），今日就教大家利用毛蟹蟹肉炮製成餃子。
    James指，由於毛蟹的蟹肉極為清甜幼嫩，日本人會以最簡單的方法烹調，其中包括用蟹肉做餃子的席前料理。餃子餡料大部分都是新鮮毛蟹肉，只需加入少許紫蘇葉、淮山蓉及蝦膠便能豐富味道層次，原汁原味又多汁。
    材料：
    毛蟹肉 300克
    蝦膠 450克
    餃子皮 12塊
    昆布湯 2碗
    淮山蓉 30克
    紫蘇葉碎 10片
    淡口醬油 1湯匙
    麻油 3茶匙
    番荽 少許
    甘筍片 少許
    做法：
    1.蝦膠加毛蟹肉、淡口醬油、紫蘇葉碎、淮山蓉及麻油拌勻成餡料。
    2.在餃子皮上加適量餡料包成餃子。
    3.煲滾昆布湯後，加餃子煮7至9分鐘。
    4.最後用番荽及甘筍片做裝飾即成。
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