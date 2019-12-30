瑪莎拉蒂Quattroporte　意大利總統「御用」座駕

Maserati（瑪莎拉蒂）的旗艦房車Quattroporte，是多位意大利總統「御用」座駕。早在1979年推出的第三代Quattroporte是當時的意大利總統Sandro Pertini先生的專屬座駕。時至今日，現任總統Sergio Mattarella先生乘坐的則是一輛基於第六代特別訂製的Blu Istituzionale Quattroporte。

Blu Istituzionale Quattroporte經特殊改裝，不單止擁有最高級別的安全標準（車身和車窗擁有防彈屬性），車廂更採用了先進隔音技術，中控台後方特別鑲有意大利共和國國徽，獨特的黑色鋼琴漆木質飾板亦與紋理細密的Pieno Fiore皮革相得益彰。