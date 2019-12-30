靈感煮意：【吃不出甘筍味】雜菜甜酸香煎豬扒

我知道很多大人和小朋友都不喜歡吃甘筍，因為怕了那股像肥皂的味道，即使明知甘筍很有益。放心，有我在！我總會想出令大家吃得開心的辦法。其實只要將甘筍刨成薄片，再加點黑醋和蜜糖去炒，便可將那股怪味癖走，換來酸酸甜甜又開胃的味道，家人用來送飯個個搶住吃。立即上東網生活收看《靈感煮意》啦，做了記得拍照給我欣賞啊！

材料（2~3人份）

甘筍 1條

洋葱 1小個

豬扒 4塊

海鹽 1/4茶匙（醃豬扒用）

黑胡椒 1/4茶匙

百里香 1/4茶匙

海鹽 1/8茶匙（炒雜菜用）

蜜糖 2~4茶匙

黑醋 5茶匙

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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