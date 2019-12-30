還原遊戲戰衣　HT蜘蛛俠格納庫

蜘蛛俠格納庫一套6款，可互相連接或拆成獨立個體。（互聯網）

2018年電玩大作《Marvel's Spider-Man》除咗好賣，仲衍生出唔少周邊產品，玩具就係其中之一。最近Hot Toys便依照遊戲中6款蜘蛛俠角色皮膚造型，打造出一套6款的蜘蛛俠格納庫，每個高12cm，頂部和兩側均內置LED發光燈效，並可互相連接或拆成獨立個體。

每個格納庫都藏有一個蜘蛛俠8cm高迷你人偶，各自穿上不同的蜘蛛俠戰衣，包括Advanced Suit、Classic Suit、Future Foundation Suit、Spider-Man 2099 Black Suit、Spider Armor - Mark III Suit及Anti-Ock Suit，當中Anti-Ock Suit戰衣在UV燈光下會呈現特別的視覺效果。

一套6款的格納庫現已接受預訂，預計2020年第2季至第3季正式推出，單裝版本則稍後以現貨發售。