本日日本：雙聽筒公眾電話　你見過未？

今時今日每個人身上至少有一部智能電話喺手，公眾電話早已成了既陌生又遙遠嘅名詞。不過，日本最近卻有一款名為Duet Phone嘅公眾電話喺社交媒體爆紅。Duet解作二重奏，而呢款電話也名副其實，擁有兩個電話筒！

話說早前日本富士電視台的綜藝節目《世界的這是甚麼！？Mystery》內，便介紹呢款咁特別嘅電話，據講係1990年為紀念電話開業100周年所推出，特色知唔係可以兩個人都拎起聽筒作3人同時對話囉。據節目所講，現時全日本只得7部，分別分布於山梨、島根及岩手等地。雖然面世咗接近30年，但當《世》節目一出街，好多日本人紛紛喺社交網絡上高呼從未見過呢款電話，並掀起咗一股搜尋Duet Phone嘅打卡熱潮！更有網站打鐵趁熱，向NTT東日本作出相關查詢，該公司發言人謂，由於管理公眾電話甚有難度，所以沒有把握正確掌握該款電話嘅設置數目及位置，喺NTT東日本管轄範圍內，能明確地確認到Duet Phone位置嘅，只有川崎市中原區役所的一部。至於使用狀況等資料，發言人只回覆無記錄，唯一好肯定嘅回答係，呢款電話今後都無計劃會製造或增設……有心想見識朝聖的話，不妨於網上搜尋デュエットホン再搵搵相關資料。