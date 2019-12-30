2020準新娘必讀　5大婚紗流行趨勢

2020年作為一個年代的開始，這個數字既特別又易記，而且更是雙春兼閏月的超好年，今年結婚的人肯定特別多。對於準新娘，一件漂亮的婚紗固然重要，但挑選婚紗也是最令人頭痛的課題，款式花多眼亂真不知如何入手。其實挑選婚紗前最好先搞清楚今年流行甚麼款式，以下帶來5大婚紗潮流趨勢，大家不妨從中吸取靈感，自然可以做一個又靚又In的新娘子。

【仙氣斗篷】

長長的拖尾裙襬的確華麗又有氣勢，很多女生都很愛，但對於身形矮少的新娘子就未必適合。要營造出氣勢還有另一方法，今年就流行以薄紗來做出長長的斗篷，Rivini by Rita Vinieris及Victoria KyriaKides等均帶來仙氣飄飄的設計，讓新娘子如同仙女下凡。但注意如果你選擇了斗篷式就應避免太長拖尾，以免看起來太過累贅。

【羽毛飄飄】

羽毛元素早已是時尚界的流行元素，無論是服飾、鞋履以至首飾都見其蹤影，今年終於延伸到婚紗設計。帶有浪漫質感的羽毛作為裝飾不但華麗，更可營造輕盈的感覺，用在婚紗上亦一樣，主要用於裝飾領邊、袖口和裙襬位置，走起路時靈動輕逸，不難成為小仙女的最愛。

【艷麗花仙子】

花卉刺繡在婚紗設計上是很常見的裝飾，但顏色運用一般都是與婚紗相同，但今年設計師卻帶來色彩艷麗的花卉刺繡，在白色的婚紗映襯下更顯賞心悅目，讓新娘子優雅大氣、變身驚艷的花仙子，很適合在夏天舉行戶外婚禮時穿着。

【前短後長性感誘人】

「輕婚紗」已成為近年流行趨勢，所謂輕婚紗就是裙襬較輕盈，不但有長、中長等過膝長度，也有短裙。不過今季設計師精心打造前短後長婚紗，就將性感的短裙和典雅的拖尾禮服結合，High Low設計裙襬既能修飾新娘子身形外，又可以大晒美腿與漂亮婚鞋，性感又誘人。

【帥氣連身褲】

隨着時代轉變，婚紗的流行趨勢亦大不同，婚紗造型已不再局限於傳統的裙裝，近年時尚界刮起一股中性婚紗風潮，不少高級品牌都推出褲裝婚紗，讓新娘子穿上褲子行婚禮，展示帥氣的一面，最適合型格的新娘子。如果覺得齋褲裝不夠氣勢，可選擇如Berta及Carolina Herrera帶拖尾的款式，奢華又瀟灑。