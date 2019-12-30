明智光秀是忠定奸？睇2020年大河劇就知

如果你是日劇迷，都不會錯過每年年初起開播的NHK大河劇，而2020年的大河劇《麒麟來了》則由2020年1月19日起首播，已經是NHK第59部大河劇，上一套大河劇《韋駄天～東京奧運故事～》平均收視只有8.2%，創了大河劇史上新低。今次《麒麟來了》回歸NHK拿手的戰國時代古裝劇，又以極具爭議性的歷史人物明智光秀(長谷川博己飾演)為主角，相信收視會明顯回升，至於明智光秀是誰？他的歷史評價為何會那麼有爭議性？等小記同大家分析一下吧。

明智光秀（1528年－1582年7月2日）出身於美濃國，光秀最初侍奉美濃明智城主齋藤道三，道三死後，光秀靠過不少人，最後投靠織田信長。光秀在信長旗下身居要職，當信長快將統一全日本之際，卻在天正10年（1582年）突然被光秀叛變，光秀於本能寺起兵反抗信長，最後信長被殺，但光秀卻未能一統天下，被秀吉軍打敗，最後被狩獵落敗武士的土民襲擊而死。

光秀為何突然叛變信長，一直是歷史之謎，後世歷史家有不少猜測，例如光秀因被信長斥責而心懷怨恨，又或者光秀之所以叛變是為了幕府再興。以往的大河劇均有美化光秀叛變的動機，多採取幕府再興之說，今次《麒麟來了》會否再以此角度來描寫這歷史人物，就要1月19日睇過才知了。