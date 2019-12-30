開箱男：新世紀EVA 02　造工更勝初號機

Bandai的《METAL BUILD》合金系列一向有價有市，當中最新的新世紀EVA-02當初在日本開訂時，不少店舖為防止炒賣，更推出非日本人不賣政策而引起爭議，而這款話題作新世紀EVA-02終於到港，就等開箱男看看是否物有所值，比起之前熱賣的同系列初號機又如何?

設計概念與初號機一樣，不像是機械人，反而像一個擁有金屬肌肉的巨人，而外形上與初號機最大的分別當然是頭部，與動畫一樣設有四隻眼睛，同時附設了一款《METAL BUILD》版原創的護目鏡，而且頭部能打開，重現動畫中的覺醒狀態，頭雕比初號機製作得更出色。而胸甲及肩甲都製作得很細緻，機身顏色有別於初號機的消光啞色，而採用了光澤面，配合一些橙金色金屬細節，增加整體的金屬感。

高度活動性是《METAL BUILD》的固有特色，今次新世紀EVA-02亦沒有令粉絲失望，腰部能大幅度屈前，重現EVA獨有的前傾姿態，雙手及雙腳的可動性亦很強，特別是股關節的金屬球形關節製作得極精細，而且相當實淨，能簡單做出手握武器、跳躍、跑步等動作。此外，設計師山下育人將EVA 02定位為實戰機體，所以武器裝備非常豐富，最搶眼是重新設計的Thunder Spear，是能放出電掣的近身武器，而在動畫中經常出現的電磁步槍，除了手握外，更能懸掛在背部或大腿，雙肩可分別收藏高震動粒子刀，外形與之前初號機的不同，而且設有刀鞘，可將刀身收藏在內，更另設一對鎅刀形的高震動粒子刀，最後EVA-02亦附設有地台，玩家可以將武器掛在地台兩側，相當有型。