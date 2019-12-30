貼心旅人：日本過新年「吃」的疑惑

日本人過新年，以西曆慶祝，故此1月1日元旦，就是日本人的「春節」。日本新年食品，有別中國傳統，若這兩天你計劃去日本過新年，為免有吃的疑惑，以下貼士應該可幫到你。

（一）跨年蕎麥麵

日本人習慣，每到年底12月31日（大晦日）都會吃蕎麥麵，這源自日本「晦日蕎麥」傳統，從江戶時代開始人們在歲末都特別忙碌，故習慣快速方便地吃蕎麥麵頂肚，漸發展成跨年蕎麥麵習俗。因蕎麥麵又細又長，又易咬斷，故蕎麥麵又含長壽、富貴及去厄運之涵意。不過謹記，日本人習慣蕎麥麵會在1月1日凌晨零時前吃完，別在新年過後吃。

（二）御節料理

在1月1至3日，日本吃的年菜就是御節料理，它最大特色就是用精美的「重箱」盛載，重非指重量，是指它可層層疊合。御節料理原指季節性節日時供奉神明的料理，可一年多次，後來才漸演變成正月年菜。為感激一年豐收，傳統「重箱」都會全放入當地所有山珍海味，最初只在宮內敬供，至江戶時代才普及民間。為不打擾灶神，一般盒中菜餚都是冷吃，以方便久放，跟中國熱食習慣大不同。

（三）屠蘇酒

在1月1日早上，日本人都會喝屠蘇酒，有去除一年邪氣、延年益壽的含意。正月喝屠蘇酒，最初是中國唐代習俗，在日本平安時代傳入後延續至今。日本人喝屠蘇酒，通常會準備大、中、小3個酒杯，酒倒酒壺都有細長把手，家人會按年紀從小到大輪流喝酒。屠蘇酒其實是用混合了多種藥草的屠蘇散，泡入赤酒、日本酒而成，如今有日本人亦會用清酒中「生酒」代替屠蘇酒，但習俗不變。

（四）年糕湯「雜煮」

年糕在日本稱為餅，亦即是我們常稱的麻糬。日本人在新年吃的年糕都是烤製的，它會被切成細塊，再混入各種菜式一起烹製成「雜煮」，故雜煮又稱年糕湯，一般日本人都會在新年頭3天吃，當中包含祈求豐衣足食、感激恩惠的意思。雜煮口味和配料在各地都有異，故甚具鄉土特色。特別一提，日本人在12月28日都會擺放「鏡餅」當過年裝飾，就是在兩塊疊起的年糕上放上苦橙，有代代平安、好事成雙之隱意。