決性11點：2020年必掛　4大索女月曆

2019年難忘記？有幾難啫，搵啲嘢分散注意力咪得囉！況且新一年又到，做人要展望將來，呢個時候你最需要嘅應該係索女月曆！以下介紹呢4本，分別放大廳、放喺車、放Office，買多本送禮啱啱好呀！

波霸餐廳侍應上陣

曾經令發誓唔過海嘅「新界仔」堅持每周自動送「中」，全因人稱「波霸餐廳」嘅美國連鎖餐廳Hooters曾落戶中環，雖然已黯然結業，但全球波霸餐廳依然建在，每年年尾推出波霸月曆更成為例行公事！係男人都知，「波霸餐廳」好多潛規則，據聞女侍應年齡不超過25歲，高矮與否冇緊要，上圍夠爆先係佢哋「核心價值」，而該餐廳每年起用世界各地侍應推出的比堅尼月曆，並例牌賣清光。2020年就算無得幫襯餐廳，都應該撐下本月曆！雖然有推出台灣版，但講到波，梗係外國嘅特別圓啦，唔信自己上官網Fact Check啦！

Rhian Sugden「最後」之作

天下無不散「G」咪咪！曾經Rhian Sugden每年一度嘅咪咪月曆睇到你厭，買到你怕、J到你嘔，但2020呢本，極有可能係告別作喇！據英國《太陽報》報道，Rhian Sugden巨乳泳衣月曆喺10月開始網上發售，同時Rhian Sugden接受訪問時自爆呢次極有可能係最後一擊，皆因阿姐自舊年喺土耳其下嫁有型富商Oliver Mellor後，一直忙於完成手頭上工作，未有時間真正享受人妻生活喎！而呢個G奶月曆，亦由年頭拍到年中，誠意十足！話晒 Rhian Sugden上圍同年紀同樣33，如果要努力「造人」都係呢幾年，既然「J」阿姐官網都收近每月240港紙，買個「最後月曆」話唔定隔一年有得炒添噃！

悉尼大學赤身為慈善

經歷咗咁多年，係明嘅自然明，係視而不見嘅，喺佢面前出現都扮盲啦！講緊係悉尼大學（University of Sydney）獸醫學院10多年前已開始為不同動物組織籌款，今年學生延續多年傳統繼續全裸拍攝月曆籌款。據報一系列慈善籌款，已為「黑狗研究所」（Black Dog Institute）籌集超過10萬澳元。而2020年月曆現在已經開始接受預定，單個月曆價格為25澳元，超過廿位男女參與外，豬狗牛羊雞鹿等都傾力演出，畫面溫馨有趣，最重要係充分展現出佢哋對動物嘅愛，非常難得！

最平等月曆Model

人所共知，《體育畫報》除介紹體育運動，更宣揚性感不分年齡，年過花甲、兩女之母甚至大碼女模一樣可穿比堅尼登封面，難怪深得全球「睇肉」迷支持，假如你想用行動無聲支持呢種人人平等信念，肯定要買本Sports Illustrated Swimsuit 月曆。咪急衝住，留意佢哋分為掛曆版、座枱版，個人版，明星版「N」咁多款，最正係每本售價唔貴，由幾十到百幾港紙都有交易，月月有Model或明星女運動員陪你過，個人品味肯定有所提升啦！