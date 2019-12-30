【深夜字聊】衰佬跟我入廚房

有人話會煮飯嘅男人好正，有人話既會煮飯又願意煮飯嘅男人仲正，之但係如果有個男人，佢每次入廚房都唔係煮飯，而係「搞搞震」嘅話咁又點算呢？呢位女網民就話：「自從我哋買咗樓同後，每次我入廚房煮飯，佢都好鍾意入埋嚟入搞搞震，唔係趁我洗緊菜時除我條褲，就係趁我煮緊菜時就掀起我條裙……其實我唔介意之餘，仲覺得幾刺激嘅。可能係因為我哋結婚初期，都係同老爺同奶奶一齊住關係，所以我哋極少有咁刺激嘅行為，家陣就可以解放封印。不過有時我真係急住煮飯，因為實在太餓，而佢又唔生性喺度搞搞震，結果我有次發嬲，但見佢可憐嘅樣咪結果……其實你哋啲老公或男友係咪咁鍾意喺廚房搞嘢嘅呢？」

網友神回應：

Kat：我同老公從未喺廚房度做，因為我哋個廚房太細，基本上係做唔到嘢。不過佢又真係好鍾意喺廚房從後搞我，話覺得着圍裙嘅女人好性感，結果我哋往往會走去房度繼續。

炳嫂：最憎喺廚房度做，因為實在太唔舒服喇！又有魚鯹味，又有啲油煙味，最麻煩就係唔隔音，畀鄰居聽到你話幾咁尷尬呢！不過，個衰佬一直都好想，我真係睬佢都傻。

Darick：咦！估唔到你老公同我係同道人喎，我都好鍾意做埋呢啲嘢。冇辦法，自細睇慣日本愛情動作片，加上老婆又成日唔戴Bra，趁佢煮飯時突襲佢就啱啱好，因為佢反抗唔到，哈！

單身村民：你哋成班人使唔使喺度放閃呀！睇到我哋呢啲單身狗得個睇字，一於今晚搵返套美女廚房AV版嚟睇先。