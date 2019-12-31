衣物洗後仍有汗污異味？解決由去除纖維核心汗味汗漬着手

【特約報道】踏入冬季，以為可以和汗味衣物分開一段時間。但日與日之間的天氣和氣溫變化依然很大。加上冬季衣服厚重，稍為流少許汗，便讓衣物留下難聞氣味。

【汗味成因】

衣物惡臭元兇是由汗水加上纖維中的脂質污漬混合，經化學過程後形成惡臭。如洗衣程序未能徹底分解及去除纖維中的脂質污漬，衣物洗後仍會留有汗味，更會形成汗漬。要真正洗走衣物的汗味，必須洗走衣物纖維核心的汗味汗漬。

【日本研發 納米洗淨】

日本人特別有創意，加上非常講究禮儀，研究出以「納米洗淨」成分的洗衣液，對付惡臭原兇，洗走衣物汗味汗漬。納米（nano）其實是毫微。1納米相等於十億分之一米，是非常細小的長度。人類頭髮的直徑大約有6至8萬納米，所以一納米的尺寸是非常非常之小。

獅王潔白物語納米樂特濃洗衣液，特含「納米洗淨成分MEE」，不但能直達衣物纖維核心，並能有效將纖維芯的汗味汗漬打散至納米般小。加上起漬分子，牽出每根纖維芯污漬，達致衣物無汗味無汗漬。

4倍*特濃 用補充裝更慳更抵

納米樂特濃洗衣液是高濃縮配方，一小蓋已能洗淨一機衣物。小小一樽可洗達27機衫（以一機5衣物計算）。踏入2020年，納米樂更創新「抵」價，可更慳更抵去除衣物汗味汗漬！

2020創新「抵」價：

納米樂500克樽裝：HK$39.9；慳足HK$10

納米樂450克補充裝孖裝：HK$64.9；慳足HK$12

（優惠期至1月31日，數量有限，售完即止）