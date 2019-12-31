節日小確幸　紅莓慕絲朱古力

紅莓味朱古力包着又香又滑的慕絲，加上用開心果及新鮮紅莓做點綴，甜蜜蜜又滋味。(郭凱敏攝)

在踏入新一年之前，有無數的派對及大食會，要為親朋好友炮製精緻甜點，不妨就跟尖沙咀一間型格酒店的法籍糕點總廚Baptiste Villefranque偷師。Chef Villefranque示範用紅噹噹的紅莓為主題，炮製成充滿節日歡樂氣氛的紅莓慕絲朱古力，將紅莓味的慕絲及朱古力，豐富甜點味道層次，同時亦以紅莓獨特的酸香，平衡甜點的膩口感，自然成為派對及大食會上最受歡迎的節日小確幸。

材料：

忌廉 100克

紅莓果蓉 50克

魚膠片 1塊

水 少許

白朱古力 半杯

新鮮紅莓 少許

開心果 少許

銀箔 少許

做法：

1. 忌廉打至企身；魚膠片用水浸至軟身，瀝乾水分，加水煮溶。

2. 紅莓果蓉分兩等份。一份加入魚膠水中拌勻，注入打起的忌廉中撈勻成紅莓慕絲。

3. 將紅莓慕絲入唧袋，注入方塊模中雪約1小時至硬身。坐溶白朱古力後，加剩餘的紅莓果蓉拌勻。

4. 將雪硬的紅莓慕絲沾上紅莓朱古力，待涼後用新鮮紅莓、開心果及銀泊做裝飾即成。