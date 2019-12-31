2019時裝大事回顧

2019年對時裝界來說是困難的一年，就趁今天是2019年最後一日，為大家回顧一下今年時裝界發生的重要事件。（互聯網）

2019年對時裝界來說是困難的一年，好幾位時裝大師離世，不少高級品牌以至是Fast Fashion品牌經營困難，面臨破產或結業，然而亦有時裝設計師回歸時裝界，大集團仍積極收購擴展版圖。走到低谷過後，期望2020年時裝界會慢慢回到高山，為大家帶來更出色更驚喜的作品，正如Wyman《小團圓》的歌詞中所寫：「最壞時候懂得吃捨得穿不會亂……」

【大師離世】

老佛爺Karl Lagerfeld今年2月離世的消息震撼全球，這位時裝奇才於時裝界工作長達50多年，生前同時主理Chanel、Fendi及自家品牌Karl Lagerfeld，更同時涉足攝影及出版人等多個範疇，據說臨終前仍親自監修Chanel及Fendi的秋冬系列，深得時裝中人愛戴及尊敬。一眾時裝名牌更於6月巴黎Haute Couture Fashion Week舉行期間舉行大型紀念活動Karl For Ever，表揚這位時裝大師對時裝界的貢獻。

另一殿堂級時裝攝影大師Peter Lindbergh今年9月病世，這位攝影大師以細膩黑白人像作品聞名，多個經典廣告、雜誌封面均出自他手筆，代表作包括1990年1月英國版《VOGUE》邀請當時5大Supermodels拍攝的封面。到了年尾亦傳出傷感消息，法國時裝大師Emanuel Ungaro於巴黎去世，終年86歲，他於1965年起已創辦個人品牌，以色彩斑爛及華麗設計聞名，被喻為時裝界近代最偉大的Couturier之一，臨終前仍推出高級訂造服及成衣系列，是現今碩果僅存的獨立高級時裝品牌。

【名牌百貨Barneys New York結業】

有超過90年歷史的紐約著名百貨公司Barneys New York宣布破產並賣盤，令紐約及美國時裝界非常傷感。這間走較前衞同創意的百貨公司，曾提攜不少時裝品牌，而百貨公司將結束大部分分店，而Madison Avenue的旗艦店將會繼續開業多一年，由百貨公司轉為集娛樂、創意同零售等多元化空間。

【Fast Fashion後勁不繼】

在近年環保及注重質素的風氣下，多個Fast Fashion品牌包括Zara及Topshop等的人氣及營業額已大不如前，曾紅極一時的Forever 21更宣布申請破產保護令，並撤出亞洲及歐洲市場。美國亦會結束大部分分店，只會繼續墨西哥及南美洲的業務。同樣人氣大不如前的Victoria's Secret宣布，將停辦一年一度的大型Fashion Show，以節省成本。

【LVMH收購Tiffany】

盛傳多時，11月LVMH正式宣布以天價收購珠寶品牌Tiffany & Co.，作價高達US$162億，震驚全球！這是LVMH歷來最大型的收購，集團掌舵人Bernhard Arnault笑言收購Tiffany是因為自細就非常喜歡Tiffany Blue顏色咁話！LVMH最大對手Kering盛傳正洽購羽絨界巨頭Moncler，消息傳出後即時令Moncler股價急升12%。

【J.Lo驚喜現身Versace Fashion Show】

今年9月Milan Fashion Week，Jennifer Lopez在Versace Show中驚喜壓軸出場，演繹她最經典的Versace綠色棕櫚葉晚裝裙，成為整個Fashion Week的焦點。約廿年前J.Lo首次身穿超低V的Versace綠色裙現身格林美音樂頒獎典禮震撼全場，從此成為時裝界最Iconic裙子。新版本的J.Lo裙設計略作修改，更加性感火辣，更具霸氣。

【設計師In/Out】

深得潮人追捧的Alber Elbaz自2015年離開Lanvin後，一直只跟不同品牌推出聯乘系列或傳出加盟不同品牌的消息。到10月終於有好消息公布，Alber Elbaz會跟Richemont合作推出個人品牌AZ Fashion。品牌正式推出日期及細節就有待公布，但已令一眾時裝迷非常興奮。

以設計晚裝聞名的美國時裝設計師Zac Posen，因未能找到合適投資者，宣布結束個人品牌，令時裝界甚為惋惜。Zac Posen曾為無數明星包括Natalie Portman、Rihanna、Sara Jessica Parker等設計晚裝，其束衣式剪裁及美人魚拖尾等展現女性優美線條的設計，加上充滿創意的剪裁深受名人明星愛戴。2016年Met Gala中，他為Claire Danes設計一條發光公主裙，更令全場人士嘩然。

【Bottega Veneta人氣反彈】

BV於2018年中決定大革新，邀請英國設計師Daniel Lee擔任品牌創意總監，這位曾於Martin Margiela、Balenciaga及Celine工作的設計師，以前衞型格的風格將這優雅奢華品牌重新演繹，令品牌耳目一新，為品牌帶來全新活力，即時令品牌人氣反彈，備受時裝潮人及新世代追捧，在剛舉行的英國Fashion Awards中更贏得年度設計師及品牌等多個大獎。