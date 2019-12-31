三界五行：運勢浮沉　適者生存

人馬座在1月份工作順利，2019年留下的難題和麻煩，都可望解決。（互聯網）

2019年底，人馬座的守護星球木星，悄悄地從人馬座移到山羊座，而且一直逗留到2020年12月。對於人馬座來說，這並非全是壞事，起碼令他們變得更務實穩重。

1月，工作順利，2019年留下的難題和麻煩，都可望解決，大前提是你把心靜下，但是有一定難度，因為這個月份，表演欲、消費欲，都非常強烈，而且社交應酬多，工作與生活節奏同樣忙碌，而且還要為同事、親友出主意，雖然你有犧牲和奉獻的精神，但必須量力而為。

2月，並未有太大變化，1月份公事私事如果都處理得好，這個月就繼續好，否則就更加糟糕。有異性朋友的，可請對方幫忙處理一些瑣碎事；未有異性朋友的，不要抱太大希望結識有緣人。

3月、4月，財運雖好轉，卻入不敷支，這是因為受天王星影響，總想買些新鮮時髦的。不要緊，只要不過分超支就可以了，把手上的錢花光，能把工作壓力化為動力，也划算。

接下來的5至9月，工作愈來愈繁忙，沒法逃避，也沒有變動崗位的機會，惟有盡心盡力，埋頭苦幹。幸然，愛情運很好，另一半樂見你在逆境中解決困難的魄力。10月到年終，一切都向好發展，可惜，在苦盡甘來的日子，健康容易出問題，消化系統、皮膚都有小毛病，這時，「對自己好一些」，注意飲食，適當運動，改善睡眠是最好對策。

方向宇