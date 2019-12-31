仁濟醫院深切治療部　新址工程竣工開幕典禮

【特約報道】自1994年開始，仁濟醫院深切治療部一直為有危急情況的成年病人提供24小時深切治療服務。包括支援及監察有嚴重器官功能衰竭情況的病人，部門亦會負責監察並診治有嚴重創傷及接受重大手術後的病人。作為一間急症醫院，深切治療部是不可或缺的一環，因此有需要擴展空間和服務。獲得善長慷慨捐款，經過一輪擴展工程後，全新的深切治療部於早前舉行新址工程竣工開幕典禮。

開幕典禮當日，邀請到食物及衞生局副局長徐德義醫生太平紳士、醫院管理局行政總裁高拔陞醫生擔任主禮嘉賓。徐德義醫生太平紳士於致詞時表示，根據醫管局資料，過去4年使用深切治療部的病人數字有百分之十的增長，因此仁濟醫院絕對有需要擴充。而高拔陞醫生則表示，仁濟醫院對荃灣區的居民來說非常重要，危重病人會送來這裏的急症室，因此硬件升級是必需的。之後主禮嘉賓致送紀念品予捐建人，並進行切金豬儀式。隨後一眾嘉賓進行簡單而隆重的揭幕儀式，代表全新擴充的深切治療部正式啟用。「未來希望有更多有心人繼續支持仁濟醫院。有你們的幫助，我們醫院及善團的工作才可以繼續落去，令到更多市民受惠。」仁濟醫院董事局主席王賢訊先生表示。

擴充後的深切治療部配置了先進的監察系統及儀器、輔助呼吸設施和高規格設置的服務環境，提供優質及全面治療護理的重要配套服務予危重病人，以應付未來需要。當中包括擴充服務面積、裝設變色玻璃窗、改善病床服務空間、增加獨立隔離病房；另外，病房又採用功能設計概念例如設中央護士站、電子顯示屏、天花懸掛式組件等，並引進治療肢體復康器材、設家屬等候區及面談室，全面照顧病人身心靈需要。