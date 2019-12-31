今晚食乜：派對美點　慢煮雞肉Finger Food

雞胸肉以真空低溫慢煮，吸收香草精華，吃時還有紅莓醬做點綴，應節又好吃。(郭凱敏攝)

雖然已過聖誕，但如果大家食剩火雞，不妨跟大師學整呢款Finger Food作今晚除夕派對美點，當然，大家也可以普通雞胸肉代替。

現任尖沙咀某型格酒店的總廚Chef Robert Nilsson就教大家以慢煮方法炮製火雞或雞肉多士，造型精緻又好吃，最適合用來做派對美食。Chef Nilsson表示，沾上新鮮香草蛋漿的脆多士上面，有用真空低溫方法炮製而成的雞肉，吃起來又嫩又香，口感豐富又有節日氣氛。

材料：

雞蛋 2隻

鮮忌廉 100毫升

白方包 2片

龍萵 5克

番荽 20克

紅莓醬 5克

日式蛋黃醬 325克

火雞胸肉或雞胸肉 200克

新鮮百里香 1撮

橄欖油 1湯匙

新鮮紅加崙子 少許

香葱碎 少許

檸檬青 少許

鹽 少許

胡椒 少許

做法：

1. 以百里香、1湯匙橄欖油、鹽及胡椒醃雞胸肉。以真空低溫烹調方法保持在攝氏63度煮1小時，期間只需反轉一次，將之取出並放進雪櫃稍微放涼。

2. 把放涼了的雞胸肉手撕成絲，加入日式蛋黃醬、香葱碎、檸檬青、鹽及胡椒粉拌勻。

3. 混合龍萵及番荽後加雞蛋及忌廉，放進攪拌機攪碎拌勻，加少許鹽及胡椒調味成香草蛋漿。

4. 把白麵包切成長方形狀，沾上香草蛋漿，放入滾油中半煎炸至香脆及金黃色；在脆多士上放雞胸肉、紅莓醬，用紅加崙子做裝飾即成。