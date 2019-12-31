今晚食乜：派對美點　慢煮雞肉Finger Food

2019年12月31日 15:00
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    雞胸肉以真空低溫慢煮，吸收香草精華，吃時還有紅莓醬做點綴，應節又好吃。(郭凱敏攝)
    雖然已過聖誕，但如果大家食剩火雞，不妨跟大師學整呢款Finger Food作今晚除夕派對美點，當然，大家也可以普通雞胸肉代替。
    現任尖沙咀某型格酒店的總廚Chef Robert Nilsson就教大家以慢煮方法炮製火雞或雞肉多士，造型精緻又好吃，最適合用來做派對美食。Chef Nilsson表示，沾上新鮮香草蛋漿的脆多士上面，有用真空低溫方法炮製而成的雞肉，吃起來又嫩又香，口感豐富又有節日氣氛。
    材料：
    雞蛋 2隻
    鮮忌廉 100毫升
    白方包 2片
    龍萵 5克
    番荽 20克
    紅莓醬 5克
    日式蛋黃醬 325克
    火雞胸肉或雞胸肉 200克
    新鮮百里香 1撮
    橄欖油 1湯匙
    新鮮紅加崙子 少許
    香葱碎 少許
    檸檬青 少許
    鹽 少許
    胡椒 少許
    做法：
    1. 以百里香、1湯匙橄欖油、鹽及胡椒醃雞胸肉。以真空低溫烹調方法保持在攝氏63度煮1小時，期間只需反轉一次，將之取出並放進雪櫃稍微放涼。
    2. 把放涼了的雞胸肉手撕成絲，加入日式蛋黃醬、香葱碎、檸檬青、鹽及胡椒粉拌勻。
    3. 混合龍萵及番荽後加雞蛋及忌廉，放進攪拌機攪碎拌勻，加少許鹽及胡椒調味成香草蛋漿。
    4. 把白麵包切成長方形狀，沾上香草蛋漿，放入滾油中半煎炸至香脆及金黃色；在脆多士上放雞胸肉、紅莓醬，用紅加崙子做裝飾即成。
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