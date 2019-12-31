「2019建造創新博覽會」　匯聚全球頂尖技術

【特約報道】建造業議會（議會）一直推動香港建造業創新和數碼化，鼓勵業內公/ 私營機構共同創造可持續發展的創新解決方案。作為創新推動者，議會與發展局合辦、國家住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心協辦全港首個大型建造創新博覽會。是次博覽會吸引228個本地和海外國家及地區的機構參展，場面熱鬧。

四大展區 國際專家雲集

創博會一連四天在灣仔會議展覽中心舉行，場內劃分四大展區，分別為「裝配式建築」、「建造機器化」、「建造數碼化」及「先進技術及材料」，同場亦舉辦建築信息模擬國際會議、組裝合成建築法國際會議、創建亞洲論壇、裝配式建築、機械人與自動化國際會議，約40 位本地及海外具工程背景的專家、學者、政府代表和企業家作為演講嘉賓。另外，議會又舉辦了10 個建造技術參觀團。

展示頂尖創新技術

建造業議會生產力專責委員會主席余錫萬工程師表示：「是次展覽和國際會議能啟發參加者一同投入推動創新科技，推動香港建造業的發展。」事實上，香港的基建發展極具優勢，早前在世界經濟論壇發表的《世界競爭力報告》中，香港在基礎設施方面排名第三，在創新科技上也要與時並進。

推動行業年輕化

建造業議會執行總監鄭定寕工程師期望博覽會為業界提供知識分享及配對平台，與世界各地專家交流，共同提升各地建築技術。「我希望博覽會對社會及新一代帶來正面的信息，展示行業的發展前景及機遇，尤其能夠吸引年輕人投身建造行業，共同開創香港的建築優勢。議會將協助香港政府應對房屋、土地、醫療服務及社區基建的龐大工程需求，與業界共同推行『建造業2.0』，攜手推動行業創新、專業化和年輕化。」